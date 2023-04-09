السعودية تدشن "المسجد الذكي" في مكة المكرمة

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مشروع "المسجد الذكي"، الأول من نوعه في المملكة، إلى جانب تدشين البوابة الإلكترونية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في مكة وبرنامج تراسل للتعاملات الإلكترونية.

ونفذ مشروع "المسجد الذكي" في جامع "هيا العساف" في حي "العوالي"، حيث تمت أتمتة الجامع بالكامل من خلال تركيب نظام ذكي للتحكم والمراقبة لمكونات المسجد من إنارة وتكييف ومضخات وخزانات مياه.

ويهدف المشروع إلى مراقبة وقراءة استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء بشكل لحظي وضبط عملية التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من استهلاك الطاقة والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمسجد.