السعودية تدشن "المسجد الذكي" في مكة المكرمة
دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مشروع "المسجد الذكي"، الأول من نوعه في المملكة، إلى جانب تدشين البوابة الإلكترونية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في مكة وبرنامج تراسل للتعاملات الإلكترونية.
ونفذ مشروع "المسجد الذكي" في جامع "هيا العساف" في حي "العوالي"، حيث تمت أتمتة الجامع بالكامل من خلال تركيب نظام ذكي للتحكم والمراقبة لمكونات المسجد من إنارة وتكييف ومضخات وخزانات مياه.
ويهدف المشروع إلى مراقبة وقراءة استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء بشكل لحظي وضبط عملية التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من استهلاك الطاقة والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمسجد.
وساهم المشروع بتوفير أكثر من 50% من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد من خلال شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة.
ويتيح إمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل في المسجد والإبلاغ عنه آلياً بإصدار تنبيهات وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكيًا بشبكة المسجد.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ إنه "تم تدشين آليه للمسجد الذكي في مكة المكرمة الذي يعد أول مسجد يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها وكل مايخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية وهو أول مسجد تجريبي في المملكة".