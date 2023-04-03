رضيعة تعود لحضن أمها بعد شهرين من زلزال تركيا

وقالت يانيك: "لم شمل أم وطفلتها من أسمى المهام في العالم".

وبعد تلقيها الرعاية في أحد مستشفيات مدينة أضنة، نقلت السلطات الطفلة على متن طائرة رئاسية لرعايتها في أنقرة قبل أن تعود مرة أخرى إلى أضنة، حيث جرى لم شمل الأسرة في المستشفى الذي تعالج فيه.

ولقي أكثر من 56 ألف شخص حتفهم في زلزال السادس من فبراير شباط وما تلاه من هزات أرضية، منهم 50 ألفا في تركيا والباقون في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن والد الطفلة وشقيقيها لقوا حتفهم في الزلزال.