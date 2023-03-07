ناجون من زلزال تركيا ينبشون في الأنقاض بحثا عن مدخراتهم الذهبية

في وسط مدينة "عثمانية" جنوب تركيا، ينتظر زوجان جوار ركام مبنى من ثلاثة طوابق حيث كانا يعيشان، على أمل العثورعلى مدخراتهما من بين الأنقاض عند إزالتها.

ونجت ريحان فورال (48 عاما) وزوجها متين (59 عاما) من الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير/شباط وأودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا، لكن كحال الكثير من الناجين، يعاني الزوجان بعد أن فقدا كل شيء تقريبا في الزلزال.

واحتفظت أسرة فورال وغيرها من الأسر بمدخراتها، التي ظلت تجمعها لعقود، في المنزل على شكل عملات ذهبية أو مجوهرات، وهي وسيلة تقليدية يتبعها المواطنون في تركيا والشرق الأوسط، إذ يرون أن اقتناء المعدن النفيس في المنزل أفضل من إيداع النقود في البنوك.