كيف تتصرّف بحكمة؟.. إليك هذه المفاتيح

على الرغم من أننا أمضينا قرونًا من الزمن في الاقتراب من الحكمة، ولكن من وجهة نظر روحية إلى حد ما مثل وجهة نظر البوذية، فقد حان الوقت للمضي قدمًا قليلاً، يقدم لنا علم النفس الآن مفاتيح ملموسة تعلمنا التصرف بحكمة، فما هي هذه المفاتيح:

تنظيم الانفعالات للتفكير بشكل أفضل

لن يتخذ أي منا قرارًا جيدًا عندما نكون تحت وطأة الغضب أو الإحباط، لذلك فإنّ التمرين الأوّل هو الحفاظ على الإدارة الجيدة والتنظيم الانفعالي، إن فهم كل إحساس وشعور وانفعال لوضعه في مصلحتنا وليس ضدّنا هو أساس السلوك الحكيم.

الهدوء والسكينة

للتصرف بحكمة يجب على المرء أن يطوّر في نفسه مزاجًا مريحًا، فقط من خلال السكون يمكن ملاحظة الاضطرابات في العالم بشكل أفضل، فقط بنظرة هادئة يمكن للمرء أن يفهم وجهات النظر والآراء المتعارضة، لا شيء أكثر حسمًا من القدرة على فهم الآخرين، من معرفة ما يختفي وراء كل حدث وكل ظرف.

الحكيم يتصرف دائمًا بعد تحليل الموقف، وفهم كل ديناميكية تُشكل وتُبلور هذا الحدث، وهذا لا يمكن القيام به إلا بعقل هادئ ومركّز.

العقلية الاستكشافية

لكل تحدّ من التحديات أكثرُ من مخرج واحد، بشكل عام الذين يتصرفون بحكمة هم من عشاق المعرفة ولديهم عقل يحب التعلم واستكشاف خيارات جديدة، ولهذا السبب فعند مواجهة نفس التحدي يقدّمون العديد من الحلول.

يقول الفيلسوف إيمانويل كانت: "يمكن للحكيم أنّ يغير رأيه، أمّا المجنون، أبدًا".

القلق التعاطفي

للتصرف بحكمة يجب على المرء أن ينحّي جانبًا اهتماماته الشخصية، الصالح العام مهم، والآخرون معنيّون والأولوية هي تحقيق منفعة واسعة ومشتركة، هذا ما يميز في كثير من الأحيان بين الذكي والحكيم.

بينما يركز الذكي على المكاسب الشخصية فإنّ الحكيم متعاطف لأبعد الحدود وحسّاس لاحتياجات الآخرين.