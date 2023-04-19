خبراء فلكيون يؤكدون عدم إمكانية رؤية هلال العيد الخميس

أجمع خبراء فلكيون من 13 دولة، على عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) يوم غدٍ الخميس.

وقال 25 خبيرًا في بيان مشترك: "وفقًا لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي".

وأكدوا أنها "غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمها وجلها أقل من حد دانجون - (حد "دانجون" المتفق عليه عالميًا هو 6 درجات)"، حسبما أوردت صحيفة "سبق" السعودية.