السعودية.. تحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا

حددت الجمعية الفلكية السعودية في جدة، يوم الجمعة المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجرتها الجمعية، فإن "القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس "يوم التحري" 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل 2023 عند الساعة 07:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة قوله، إن "الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض".