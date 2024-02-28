احتفاء بالسعودية غادة الحارثي بعد نجاح جديد بعالم الفنون في لندن

احتفت وسائل إعلام سعودية، ومدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم نخب ثقافية، بالشابة غادة الحارثي التي تخوض تجربة جديدة هذا العام في مجال الثقافة والفنون.

وتعيش الحارثي في لندن منذ العام 2009، عندما قدمت مبتعثة من بلادها للدراسة في مجال تطوير العلاقات الدولية عبر قطاعات الفنون والثقافة والآثار والتراث، لتتوج رحلتها بالحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتواصل مسيرتها هناك.

واختار معهد الشرق الأوسط في جامعة لندن، هذا العام، الدكتورة غادة الحارثي، عضوًا في المجلس الاستشاري للمعهد العالمي، بصفتها خبيرة في الابتكار والثقافة العربية والعالمية.