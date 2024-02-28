السعودية تتابع ملابسات وفاة مواطنها موسى الزاهر في أستراليا

قالت السفارة السعودية في أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها تتابع ملابسات حادثة وفاة أحد مواطنيها هناك بعد تداول تقارير إعلامية عن مقتله في اعتداء من قبل شخص أسترالي.

وتوفي الشاب موسى بن جعفر سعود الزاهر، يوم الأحد الماضي، في أستراليا، حيث يتواجد ويعمل هناك، لتبدأ عائلته في تلقي التعازي بمقر إقامتهم في العوامية التابعة للقطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأصدرت السفارة بيانًا قالت فيه "إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة.