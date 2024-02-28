السعودية تتابع ملابسات وفاة مواطنها موسى الزاهر في أستراليا
قالت السفارة السعودية في أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها تتابع ملابسات حادثة وفاة أحد مواطنيها هناك بعد تداول تقارير إعلامية عن مقتله في اعتداء من قبل شخص أسترالي.
وتوفي الشاب موسى بن جعفر سعود الزاهر، يوم الأحد الماضي، في أستراليا، حيث يتواجد ويعمل هناك، لتبدأ عائلته في تلقي التعازي بمقر إقامتهم في العوامية التابعة للقطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية.
وأصدرت السفارة بيانًا قالت فيه "إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة.
وكانت تقارير إعلامية ربطت وفاة الزاهر، وهو في نهاية العقد العشرين من عمره، بمشاجرة نشبت بينه وبين مواطن أسترالي انتهت بمقتل الزاهر متأثرًا بضربة تلقاها على رأسه.
ووفق تلك التقارير، فإن الزاهر يعمل حارس أمن في أحد الفنادق، وحاول منع شخص من الدخول، لمخالفته قواعد الفندق، لتبدأ المشاجرة وتنتهي بذلك الشكل المأساوي.
وتمكنت الشرطة من التعرف على هوية المتهم والقبض عليه، وهو بريان إدموند بروان (31 عامًا) من خارج مقاطعة ساذرلاند التي شهدت الحادثة، ووجهت إليه تهمة الاعتداء المفضي إلى الوفاة.
ولم يتضح إن كان الضحية يتواجد في أستراليا للدراسة ضمن دفعات المبتعثين السعوديين الكثر في الجامعات العالمية، أم أنه يقيم بغرض العمل في تلك البلاد.