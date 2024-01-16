من هم أغنى 5 رجال في العالم.. وكم تبلغ ثرواتهم؟

ضاعف أغنى خمسة رجال في العالم ثرواتهم الهائلة منذ العام 2020، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة أوكسفام الخيرية المعنية بتخفيف حدة الفقر في العالم.

ووجد تقرير أوكسفام الذي اعتمد على بيانات من "فوربس" و" ويلث إكس" أن الثروة المجمعة لأغنياء العالم وهم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إليون ماسك، ومالك شركة LVMH بيرنارد أرنو وعائلته، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس "أوراكل" أضخم شركات تقنية المعلومات لاري غليسون، ورجل الأعمال والمستمثر وارن بوفيت قد قفزت من 405$ مليار دولار في مارس 2020 إلى 869 مليار دولار في نوفمبر 2023.

كم تبلغ ثروات أغنياء العالم؟

بحسب موقع "إنفستوبيديا" تبلغ ثروة إيلون ماسك 229 مليار دولار، أما ثروة الفرنسي برنارد أرنو فتبلغ 179 مليار دولار، ويليهما في المرتبة الثالثة رجل الأعمال جيف بيزوس الذي يمتلك ثروة تقدر بـ 177 مليار دولار، وبعده لاري اليسون بثروة تصل إلى 123 مليار دولار، وأخيرا وارن بوفيت الذي يملك 120 مليار دولار.