إيلون ماسك يتربع على عرش أغنى أغنياء العالم

تربع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على عرش قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافي ثروة بلغت قيمتها نحو 238 مليار دولار، وفق ما كشفت مجلة "فوربس".

وشملت قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، 9 أشخاص من أصل أمريكي، وشخصا واحدا فرنسيَ الجنسية.

وبحسب بيانات “فوربس”، حل رجل الأعمال برنارد أرنولت في المركز الثاني، حيث ارتفعت ثروته إلى 187 مليار دولار، فيما جاء في المركز الثالث رجل الأعمال جيف بيزوس، المؤسس والرئيس السابق لشركة أمازون، حيث ارتفعت ثروته إلى 161 مليار دولار من 151 مليار دولار في عام 2022.