ممرض معصوب العينين يدخل رهانًا لتركيب "كانيولا" لرضيع.. ويشعل غضبًا في مصر (فيديو)
أثارت واقعة "رهان" بين ممرضين اثنين يعملان بإحدى الحضانات على من يقوم بتركيب "كانيولا" لطفل رضيع وهو معصوب العينين، غضبًا واسعًا في مصر.
وأثار مقطع الفيديو غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيما طالب ناشطون باتخاذ إجراءات رادعة تجاههما بسبب مخاطرتهما بحياة الأطفال.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حيال الواقعة بعد تداولها بشكل واسع جاء فيه: "كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنًا ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب (كانيولا) علاجية لطفل حديث الولادة، وهو معصوب العينين بإحدى الحضانات الخاصة".
وأضاف البيان أنه "بالفحص تبين أن الشخص الذي يقوم بتركيب كانيولا هو معاون تمريض بحضانة خاصة تابعة لإحدى الجمعيات وكائنة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، ورافقه طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة".
وتابع البيان أنه "باستدعائهما أقرا بصحة مقطع الفيديو، وأضاف أحدهما بقيام معاون تمريض آخر بذات الحضانة بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ 1 من ديسمبر الجاري عند قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية، وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته في العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وقرر خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج، كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريبًا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتساب".
وأوضح البيان أنه "باستدعاء مسؤول إدارة الحضانة أقر بأنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة، وعبارة عن عيادات ووحدة حضانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
من جانبه، أصدر وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، قرارًا عاجلًا بإغلاق وحدة حضانات "الفاروق عمر" للأطفال المبتسرين، في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، محل الواقعة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، وإحالتهم للنيابة العامة.
وتم توجيه الوزارة بالبدء بحملات تفتيشية على كل المراكز الطبية، وأن تتم مراجعة العاملين بها وحصولهم على تراخيص مزاولة المهنة.
وكشف نقيب تمريض المنيا في بيان، أن "فردي الواقعة غير مؤهلين للقيام بأعمال التمريض وغير حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وغير مقيدين بنقابة التمريض، بالإضافة إلى أن دخولهما لمجال التمريض جاء من خلال أكاديمية تحمل مسمى جوماتكس للتدريب، بقرية دماريس بمحافظة المنيا، وهي غير مرخصة".