ممرض معصوب العينين يدخل رهانًا لتركيب "كانيولا" لرضيع.. ويشعل غضبًا في مصر (فيديو)

وأثار مقطع الفيديو غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيما طالب ناشطون باتخاذ إجراءات رادعة تجاههما بسبب مخاطرتهما بحياة الأطفال.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حيال الواقعة بعد تداولها بشكل واسع جاء فيه: "كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنًا ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب (كانيولا) علاجية لطفل حديث الولادة، وهو معصوب العينين بإحدى الحضانات الخاصة".

وأضاف البيان أنه "بالفحص تبين أن الشخص الذي يقوم بتركيب كانيولا هو معاون تمريض بحضانة خاصة تابعة لإحدى الجمعيات وكائنة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، ورافقه طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة".

وتابع البيان أنه "باستدعائهما أقرا بصحة مقطع الفيديو، وأضاف أحدهما بقيام معاون تمريض آخر بذات الحضانة بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ 1 من ديسمبر الجاري عند قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية، وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته في العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وقرر خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج، كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريبًا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتساب".