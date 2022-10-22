مصر.. غضب بعد طرد عامل نظافة من مطعم شهير بسبب ملابسه

تسببت حادثة طرد عامل نظافة من مطعم شهير في محافظة الجيزة المصرية، بحالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو الواقعة، التي ظهر فيها العامل وهو يتحدث عن سبب طرده من المكان.

وذكر موقع “القاهرة 24” المحلي الذي نشر المقطع عبر منصاته مساء الجمعة وتم تداوله على نطاق واسع، أن العامل طرد من المطعم خلال انتظاره استلام وجبة طعام، رغم دفعه قيمتها وذلك بسبب ملابسه.

وأوضح الموقع أن العامل طرد من من قبل الكاشير وأحد العاملين، قائلًا له: "اطلع بره واحنا هنجيبلك الأكل بره".

فيما عبر العامل عن غضبه من هذا التصرف، قائلا: "قالولي اطلع بره، وانا واخد الأكل بفلوس ودافع 18 جنيه (ما يقرب من دولار) وكنت منتظر الأكل، احنا بني أدمين وكلنا بشر وأي حد بيدخل بياكل بفلوسه".