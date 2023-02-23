بعد مغازلة الأوكرانيين.. هل تفتح أيرلندا أبوابها للمهاجرين العرب؟

ووجهت انتقادات كبيرة لأيرلندا لما تمارسه من تمييز بحق اللاجئين، كان أبرزها تصريح مديرة برنامج حماية اللاجئين في أيرلندا إيبلين بيرني، التي هاجمت الحكومة متهمة إياها بتحريض مجموعة من اللاجئين ضد أخرى بسبب التمييز بين اللاجئين الأوكرانيين من جهة والسوريين والأفغان والأفارقة من جهة أخرى.

وعلق شوبرون على ذلك بالقول: "هذا يحصل في كل الدول الأوروبية وسببه الضغط الشعبي، فالناس لا تعارض فتح مخيمات للفارين من أوكرانيا لكنها لا ترحب بالعرب والأفغان، هذا هو صوت الشعب".

وتابع: "الفرصة مهيئة لأي شخص يصل إلى أيرلندا، مهما كانت جنسيته، لكن بالتأكيد ستكون فرص الهاربين من أوكرانيا أوفر، لأن دخولهم أسهل والتسهيلات التي تقدم لهم أفضل".

وتواجه أيرلندا تحديا اقتصاديا كبيرا يتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن؛ ما جعل الحكومة تكافح لإيجاد سكن مناسب مع العديد من مراكز طالبي اللجوء وملاجئ الطوارئ الممتلئة.

وقال محمد . د (28 عاماً) لـ"إرم نيوز": "أصبحنا كلاجئين نتجه إلى الدول غير المكتظة باللاجئين في العامين الأخيرين، لأن الإجراءات فيها أكثر مرونة ولا تعاني من ضغط هائل، مثل: ألمانيا وبلجيكا وهولندا، لذلك تعتبر أيرلندا الخيار الأمثل الآن".

وتابع محمد، الذي رفض الكشف عن جنسيته: "رغم تأخر الإجراءات في أيرلندا بصورة كبيرة ورغم امتلاء السكنات ووضع اللاجئين في مساكن طوارئ، فإنها تبقى خيارا جيدا، فالوصول إليها لا يتم إلا عبر قوارب من بريطانيا أو عبر شاحنات البضائع، وما إن يصل اللاجئ إلى أيرلندا سيحصل على الإقامة".

وأضاف: "حتى أولئك الذين يحصلون على الرفض، يتم إعادة توطينهم، وكل عام يصدر قرار بتسوية أوضاع اللاجئين المتواجدين بشكل غير قانوني في أيرلندا، لذلك تعتبر الخيار الأفضل".