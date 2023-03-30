"لنصُم معاً".. تفاعل غير مسبوق مع المسلمين خلال رمضان في هولندا

تشتهر هولندا بوجود الكثير من المساجد والمؤسسات الإسلامية التي تساعد على الحفاظ على التقاليد الدينية والثقافية للمسلمين والتي تحتفل هذا العام بالشهر الفضيل بإقامتها الموائد الرمضانية والفعاليات الروحانية وصلوات التراويح.

وتشهد هذه المؤسسات والمساجد إقبالاً كبيراً للجاليات المسلمة في هولندا، التي تطوف أيضاً في الأسواق المخصصة للمنتجات التقليدية التي تستخدم في الإفطار والسحور في أمستردام ولاهاي وروتردام وأوترخت، لكن المشهد اللافت هذا العام هو تفاعل الهولنديين مع الصائمين والمحتفلين في شهر رمضان المبارك.