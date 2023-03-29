فرنسا.. جاليات عربية تطوع شهر رمضان لمساعدة المحتاجين

التضخم تحد كبير

وقال أيمن السواحي (28 عاما) لـ"إرم نيوز": "تتنوع هذه المنتجات الرمضانية بتنوع المحلات العربية وأجناسها، لكنها جميعًا تتسابق على تحضير الأطباق الخاصة بالمائدة الرمضانية، وتقدم للمهاجر العربي فرصة لاستحضار المائدة الرمضانية في البلد الأم".

وأضاف السواحي، وهو من أصول جزائرية: "شكلت المشكلات الاقتصادية تحديا كبيرا للمسلمين هذا العام في فرنسا، ولم يكن تأثير التضخم كبيرا على الطعام والغذاء والاحتفالات بقدر ما كان مؤثرا على الزكاة والبر والإحسان للفقراء".

وبحسب السواحي، يستطيع الصائم في فرنسا تلبية حاجات مائدته الرمضانية مهما كان دخله المادي قليلا، في حال كان يعمل، لكن المشكلة في الصائمين المشردين أو الذين تمنعهم ظروف اللجوء من العمل.

وقال: "عدد كبير من اللاجئين لا يملكون الحق في العمل، وفي السنوات السابقة كانت الظروف تساعد على إغاثتهم خاصة في شهر رمضان، لكن هذا العام، الظروف قاسية على الجميع، لكن الكل يساعد ولا يقصر".