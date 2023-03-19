عاصر الحروب والانقلابات.. تسعيني عراقي يتشبث بمهنة الخياطة رغم قلة الزبائن

وبدت علامات الإحباط بارزة على وجه الخياط العراقي، من هيمنة الملابس المستوردة على السوق، وغياب الأناقة والترتيب في الكثير منها، كما إن الملابس المحلية التي تعبر عن الهوية العشائرية، أو القومية، تراجعت، وهي اليوم في أوهن مراحلها، بحسب قوله.

لكنه وعلى رغم ذلك، فإنه يقول: "ما زلت مصرًّا على عملي، إذ أخرج صباح كل يوم، لاستقبال زبائني على قلتهم، فأغلبهم أيضًا من كبار السن".

ولم يستجب الحاج حسن لمطالبات عائلته المتكررة، لترك تلك المهنة، بسبب كبر سنه، وصعوبة استمراره فيها، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، إذ يقول: "أعتبر العمل متعة ونشاطًا، لما فيه من ذكريات وقصص للمهنة".

مورد اقتصادي

ويعتبر قطاع الخياطة في العراق من القطاعات الحرفية الأساسية التي تعود جذورها إلى فترات تاريخية قديمة، وتشتهر المدن العراقية بصناعة الملابس والخياطة الفاخرة والتي تتميز بالجودة العالية والتصاميم الجيدة.

وعلى الرغم من وجود هذا الإرث الحرفي الغني، فإن الخياطة المحلية في العراق تعاني من تحديات عدة، منها سيطرة الملابس المستوردة على السوق المحلية، إذ إن الملابس المستوردة تتميز بتنوع تصاميمها وأسعارها المنخفضة مقارنة بالملابس المحلية، ما يجعلها الخيار الأول للكثير من الأشخاص، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي يعيشها العراق.