حوافز للإنجاب.. إجازة 30 يوما للأزواج الجدد بأقاليم صينية

ذكرت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني "صحيفة الشعب اليومية"، الثلاثاء، أن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر 30 يوما، على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.

والحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير/شباط الجاري.

ويمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم 30 يوما الآن، بينما يمنح إقليم شنغهاي 10 أيام مع استمرار منح 3 أيام فقط في سيتشوان، وفقا للصحيفة.