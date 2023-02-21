حوافز للإنجاب.. إجازة 30 يوما للأزواج الجدد بأقاليم صينية
ذكرت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني "صحيفة الشعب اليومية"، الثلاثاء، أن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر 30 يوما، على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.
والحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير/شباط الجاري.
ويمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم 30 يوما الآن، بينما يمنح إقليم شنغهاي 10 أيام مع استمرار منح 3 أيام فقط في سيتشوان، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن يانغ هاي يانغ، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية، قوله: "تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة.. تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا".
وأضاف: "هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك.. هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة".
وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ ستة عقود، وفقا للبيانات الرسمية، في منعطف من المتوقع أن يشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع، إذ سجلت الصين العام الماضي أدنى معدل مواليد على الإطلاق بواقع 6.77 مولود لكل ألف شخص.
ويعود هذا التراجع إلى حد كبير إلى سياسة "طفل واحد" التي فُرضت من 1980 إلى 2015 والزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم التي أثنت الكثير من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد، أو دفعتهم لعدم إنجاب أي طفل على الإطلاق.