الصين.. السناجب بدل الكلاب للكشف عن المخدرات
بدأت الشرطة الصينية في مدينة تشونغتشينغ استخدام السناجب المدربة للمساعدة على مكافحة المخدرات.
ونجحت وحدة كلاب الشرطة في منطقة هيتشوان في إعداد وتدريب الدفعة الأولى من السناجب التي يمكنها استنشاق المخدرات والكشف عنها.
ويعد ذلك الاكتشاف المذهل جزءًا من مشروع البحث والتطوير الوطني الرئيسي في الصين والذي يستهدف إنشاء طرق تدريب جديدة للحيوانات.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن وحدة تدريب كلاب الأمن والحراسة في منطقة هيتشوان قد نجحت في تدريب ٦ من السناجب لاستخدامها في الكشف عن المخدرات والتي ستبدأ قريبًا العمل مع الشرطة للمساعدة في العثور على المواد المحظورة مثل المخدرات وغيرها.
وقال يين جين، المدرب الرئيس في وحدة الكلاب البوليسية في هيشوان، إنه تمكن هو وفريقه من تدريب السناجب باستخدام تقنيات وأساليب تدريب متطورة، حيث تم تدريب القوارض على الخدش في المكان الذي تكتشف فيه المخدرات.
ويعد العلماء على دراية جيدة بحاسة الشم الشديدة لدى السناجب منذ فترة طويلة، ولكن يبدو أن أساليب تدريب القوارض لم تكن متقدمة مثل الآن.
وكشفت الاختبارات أن السناجب تمتلك نفس كفاءة الكلاب البوليسية في اكتشاف المخدرات، ولكنها تمتلك أيضًا ميزة إضافية تتمثل في كونها أصغر حجمًا وأسرع ولديها القدرة على الوصول إلى الأماكن المرتفعة التي لا تستطيع الكلاب الوصول إليها.
يُذكر أن الشرطة تستخدم عادة الكلاب التي يتم تدريبها لمساعدة الشرطة في عملها، حيث يمكن الاعتماد عليها في التحقق من حقائب المسافرين والركاب في المطارات أو الموانئ، وعادة ما يتم الاعتماد على فصيلة الراعي الألماني والذي يتميز بذكائه وسرعته وقوته وسهولة تدريبه.