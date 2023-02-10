الصين.. السناجب بدل الكلاب للكشف عن المخدرات

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن وحدة تدريب كلاب الأمن والحراسة في منطقة هيتشوان قد نجحت في تدريب ٦ من السناجب لاستخدامها في الكشف عن المخدرات والتي ستبدأ قريبًا العمل مع الشرطة للمساعدة في العثور على المواد المحظورة مثل المخدرات وغيرها.

وقال يين جين، المدرب الرئيس في وحدة الكلاب البوليسية في هيشوان، إنه تمكن هو وفريقه من تدريب السناجب باستخدام تقنيات وأساليب تدريب متطورة، حيث تم تدريب القوارض على الخدش في المكان الذي تكتشف فيه المخدرات.