مهاجرون عرب يشكون "واقع الطبابة" في أوروبا

يعاني مهاجرون عرب في أوروبا من "تردي الخدمات الطبية" في مستشفيات القارة العجوز، رغم السمعة الكبيرة التي تحظى بها وتجعلها مقصدًا للباحثين عن العلاج.

ويقع كثير من هؤلاء ضحية للأخطاء الطبية أو للتمييز في المعاملة وطول الانتظار، أسوة بمواطني تلك الدول.

أخطاء طبية يسترها الرداء الأبيض

وقال الهولندي وجيه الكود (51 عاماً): "أعاني منذ عام تقريباً من تسارع في ضربات القلب، وفي كل مرة أزور فيها الطبيب يقدم لي ذات التشخيص، وهو الضغوطات اليومية والتوتر".

وأضاف الكود وهو من أصول عربية لـ"إرم نيوز": "بعد إلحاح كبير مني قام بإجراء تخطيط قلب لي، وكتب في تقريره أن قلبي قلب شاب عشريني ولا توجد أي مشاكل".

استمرت معاناة المهندس الكهربائي إلى أن أرهقته آلام الرئة فقصد المستشفى، وهناك تم اكتشاف ثقب في أذين القلب، ليجري بشكل إسعافي عملية قلب مفتوح.

واستكمل حديثه: "الطبيب في المشفى قال لي إنه لو اكتشف الأمر في بدايته لكان العلاج اقتصر على علاج ليزري، وعندما طلبت منه كتابة ذلك في التقرير رفض، خوفاً من لجوئي إلى القضاء".

وتابع: "منذ تلك الحادثة قاطعت الطب الهولندي وأذهب إلى طبيب في بلجيكا لتلقي العلاج، وعندما يمرض أحد أفراد أسرتي نقصد المشافي الألمانية أو البلجيكية، حتى لو اضطررنا لدفع مبالغ كبيرة".

وختم قائلًا: "جميع العرب يعانون من هذه المشكلات، ليس بسبب عائق اللغة فقط، كما يدعي الأطباء الأوروبيون، وإنما بسبب الأخطاء الطبية في هولندا وغيرها".