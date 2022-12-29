مستشفيات سويسرية تستخدم صلاة من العصور الوسطى لحماية المرضى

تستخدم بعض المستشفيات السويسرية حيلة غريبة، لحماية المرضى من النزيف الشديد بعد العمليات الجراحية، بالرغم من التقدم الطبي الموجود حاليًا.

ولا تزال تعتمد العديد من المستشفيات في سويسرا على "صيغة علاجية" تعود إلى العصور الوسطى لمنع النزيف الشديد الذي يسبب الوفاة أحيانًا.

وتعرف هذه الصيغة باسم The Secret وهي صلاة تعود للقرون الوسطى ويتم ممارستها على نطاق واسع في سويسرا، ويُقال إنها تعتمد على حشد قوى عليا للمساعدة في علاج المرضى.