مستشفيات سويسرية تستخدم صلاة من العصور الوسطى لحماية المرضى
تستخدم بعض المستشفيات السويسرية حيلة غريبة، لحماية المرضى من النزيف الشديد بعد العمليات الجراحية، بالرغم من التقدم الطبي الموجود حاليًا.
ولا تزال تعتمد العديد من المستشفيات في سويسرا على "صيغة علاجية" تعود إلى العصور الوسطى لمنع النزيف الشديد الذي يسبب الوفاة أحيانًا.
وتعرف هذه الصيغة باسم The Secret وهي صلاة تعود للقرون الوسطى ويتم ممارستها على نطاق واسع في سويسرا، ويُقال إنها تعتمد على حشد قوى عليا للمساعدة في علاج المرضى.
وكانت دراسة جديدة قد كشفت أن ممارسة The Secret هي من بقايا الممارسات الطبية التي تعود للعصور الوسطى وكان يقوم الرهبان أو السحرة بممارستها استنادًا إلى إحدى المعجزات التي ورد ذكرها في الأناجيل السينوبتية والتي تشير إلى أن "يسوع" يشفي من نزيف النساء.
وبرغم الطبيعة البدائية لهذه الممارسة ونتائجها غير المثبتة، قال 76% من المشاركين في الدراسة إن ممارسة The Secret تحمي من النزيف المفرط وطلبوا من أطبائهم أداء هذه الطقوس قبل الجراحة.
وقارن الباحثون خلال الدراسة بين نتائج 200 مريض خضعوا لإجراءات جراحية في الشريان التاجي في سويسرا، وتم إعطاء نصف المرضى رعاية طبية قياسية حديثة، بينما تلقى النصف الآخر رعاية قياسية بالإضافة إلى طقوس The Secret وتم قياس النتائج باستخدام مقياس Bleeding Academic Research Consortium.
وأظهرت البيانات، أن ممارسة The Secret لم تحدث أي فرق في حالات النزيف وكانت نتائج هذه المجموعة متشابهة مع تلك المرضى الذين تلقوا الرعاية الطبية القياسية فقط.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن معظم المشاركين يعتقدون أن هذه الممارسة قد تكون مفيدة إلا أن ليس لها تأثير على النزيف، مشيرة إلى أنها أيضًا ليست لها علاقة بأمراض القلب.
ومع ذلك، أوضحت الدراسة بأن هذه الممارسة قد تحد من قلق المؤمنين بالخرافات وتسمح لهم بالتكيف العصبي والنفسي وتعتبر بمثابة "دواء وهمي".
وتختلف ممارسة The Secret عن الطقوس المماثلة في أجزاء أخرى من العالم، حيث إن المؤسسات الطبية في سويسرا تعتمدها كطريقة علاجية.