بالأرقام.. ارتفاع معدلات الجريمة في مصر (فيديوغرافيك)

أظهرت تقارير أمنية مصرية ومؤشرات دولية، أن معدلات الجريمة في مصر تضاعفت منذ عام 2011 حتى الآن، حيث احتلت مصر المركز الثالث عربيًا في تقرير مؤشر الجريمة العالمي لعام 2016.

وأكدت تقارير أعدتها وزارة الداخلية المصرية، أن جرائم القتل العمد ارتفعت بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه زادت بنسبة 350% بينما ارتفعت سرقة السيارات إلى 500%.

وأشارت إلى أن عدد المجرمين “البلطجية” في مصر ارتفع إلى 92 ألفًا وعدد المسجلين خطرًا ارتفع بنسبة 55%، وجرائم الخطف من أجل الفدية ارتفع من 107 حالات إلى 400 حالة العام الماضي، كما ارتفعت معدلات السرقة 4 أضعاف من 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة.

وأوضح مراقبون أن ارتفاع معدلات الجريمة يعود إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المواطنين في السنوات الأخيرة الماضية.