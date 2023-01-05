بيع سمكة تونة في مزاد ياباني بمبلغ 273 ألف دولار

بيعت سمكة تونة من ذوات الزعانف الزرقاء في طوكيو اليابانية، اليوم الخميس، بمبلغ 36,04 مليون ين (أي 273 ألف دولار)، في سوق تويوسو للأسماك، أي أكثر من ضعف السعر الأعلى للعام الماضي.

وبحسب وكالة أنباء اليابان (كيودو)، وصل وزن السمكة إلى 212 كيلوغرامًا وتم صيدها بواسطة سفينة تعمل من ميناء في أوما بمحافظة أوموري، شمال شرق اليابان.