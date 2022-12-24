مزاد استثنائي.. بيع "شتيمة" بأكثر من 63 ألف دولار أمريكي

شهد مزاد خيري في نيوزيلندا عملية بيع استثنائية هي الأغرب هذا العام

وكان مثيرا للاهتمام بيع نسخة موقعة من نص "شتيمة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن لأحد زعماء المعارضة بأكثر من 63 ألف دولار أمريكي بحسب صحيفة الغارديان

وكانت أرديرن ضحية للميكروفون الذي التقط كلماتها وهي تهاجم زعيم حزب سياسي في المعارضة وتصفه بـ"الوقح والمتعجرف" خلال مناظرة ساخنة في البرلمان قبل أن تقدم اعتذارها لاحقا

والأمر المشوق هو أن الطرفان اتفقا على توقيع محضر الجلسة الذي يتضمن العبارة المسيئة وطرحه للبيع في مزاد خيري لصالح مؤسسة تهتم بمرضى السرطان تكفيرا عن خطأ رئيسة الوزراء

والجدير بالذكر أن الشخص الذي ظفر بالمزاد سيضطر إلى الحصول على قرض لمساعدته في اتمام عملية الشراء هذه