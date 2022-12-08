لماذا استُقبل الرئيس الصيني باللون البنفسجي في السعودية بدل "السجادة الحمراء" ؟

كما اعتمِد اللون البنفسجي، كونه يشكل حضورًا بارزًا لعنصر أساس من الثقافة السعودية، يتمثل في فن حياكة السدو التقليدي، الذي زين أطراف سجاد الاستقبال، ليضفي عنصرًا آخر على اختيار اللون، قادمًا من عمق التراث الشعبي الأصيل.

ويعكس لون السجاد كذلك رؤية المملكة 2030، التي تمثل حالة التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها، إضافة إلى الاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة.

ودرجَ السجاد الأحمر كعُرف رسمي بين الدول، قادمًا من أدب الحضارة اليونانية عام 458 قبل الميلاد.

وذكر الأديب اليوناني إسخيلوس في إحدى مسرحياته استقبال زوجة (أجاممنون) بأرضية مطرزة باللون الأحمر، بعد اكتشافها خيانته لها وخططت لقتله، إذ وعدت إياه أن يمشي على سجادة حمراء حتى يصل إلى موته.

كما أشيع أن البابليين هم أول من استخدمها لاستقبال الملك الإغريقي (أجاممنون)، ترحيبًا به.