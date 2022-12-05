ضمن مشروع "نيوم".. السعودية تطور جزيرة "سندالة" لتصبح وجهة فارهة للسياح

كشفت السعودية اليوم الاثنين، عن مشروع لتطوير جزيرة "سندالة"، وهي واحدة من بضع جزر تتبع لها في البحر الأحمر في أقصى شمال غرب البلاد، بحيث ستصبح وجهة فارهة للسياح وتبدأ باستقبالهم في غضون عام.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن أن جزيرة سندالة ستكون "أولى وجهات مدينة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".