ولي العهد السعودي: مشروع نيوم سيجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية اليوم الثلاثاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027 وتلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع مدينة نيوم المستقبلية.

وأضاف ولي العهد في تصريحات للصحفيين أن نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى 2030 وبعد ذلك ستكون مستدامة.

وقال الأمير محمد إن نيوم ستُضيف ما لا يقل عن تريليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية.

وأضاف ولي العهد السعودي إن المدينة الخالية من انبعاثات الكربون التي تعتزم المملكة بناءها في نيوم ستُطرح في الغالب للاكتتاب العام في 2024.

وقال إن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.

والإثنين، كشف ولي العهد السعودي عن تصاميم مدينة ”ذا لاين“، مدينة المستقبل في نيوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان قوله ”عند إطلاقنا (ذا لاين)، وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، واليوم ذا لاين تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.“

وأضاف:“لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم، ولذا نسعى في نيوم أن نكون في طليعة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة، ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة ”البناء إلى الأعلى“، من خلال فريق عمل تقوده نيوم إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم“.

وأكد ولي العهد السعودي، أن ”مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030، وتعد (ذا لاين) تأكيد على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث أن نيوم هي مكان للحالمين بغد أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية“.

ووفق ”واس“، فإن مدينة ”ذا لاين“، التي تتمحور حول الإنسان ”تمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة“. مضيفة أن تصاميم مدينة ”ذا لاين“، تأتي ”انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%“.

وأضافت الوكالة أن ”نيوم“ ستعمل على تصميم مدينة ”ذا لاين“ بأكملها رقميا، حيث ستستخدم أحدث تقنيات البناء و عمليات التصنيع، مشيرة إلى أن ”جانبي المدينة الخارجيين تغطيهما أسطح زجاجية، وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة“.