ماء وطعام على الطرق.. سكان ولايات السودان يغيثون الفارين من العاصمة

ولا يتوقّف عبور السيارات المحمّلة بأشخاص مذعورين وجائعين وعطشانين، بينما يخرج الأهالي بالسخاء السوداني المعروف، أكوابا وأطباقا يقدمونها للفارين من جحيم المعارك.

في ولاية الجزيرة، وعلى الطريق السريع قبالة قرية الدوينيب على بعد 130 كم جنوب الخرطوم، يلوّح أبو بكر حسين ورفاقه بأيديهم للسيارات ويقدمون لهم أكوابا من الماء في محاولة لتلطيف درجة الحرارة التي تقترب من 40 درجة مئوية.

ويشير حسين إلى كوخ صغير أقيم على الطريق وينادي على المارة "الطعام جاهز.. انزلوا لن تتأخروا".

ويقول حسين "مع بداية الحرب في الخرطوم وهروب الناس منها، توقعنا أنهم خرجوا دون أن يحملوا شيئا، خاصة خلال شهر رمضان. جاء بعض السكان بالطعام من منازلهم، ثم صرنا نجمع تبرعات من أهل القرية ونشتري المواد الغذائية ونصنع الطعام بأنفسنا".

وتسود حال من الفوضى في العاصمة السودانية، منذ أن اندلعت المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب ب"حميدتي". وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى أبرزها دارفور في الغرب، عن مقتل 700 شخص على الأقل وإصابة الآلاف بجروح، حسب تقارير، ويُعتقد أن هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن ما يقرب من 450 ألف مدني فرّوا من ديارهم بسبب المعارك، من بينهم أكثر من 115 ألفًا لجؤوا إلى بلدان مجاورة.

وأكدّت الأمم المتحدة نهب "17 ألف طن من المواد الغذائية" من أصل 80 ألف طن من مخزون برنامج الأغذية العالمي التابع لها والذي "لا يزال يحاول تحديد ما تبقى" من موارده.

"مشهد في كل الطرق"