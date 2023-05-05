"الدعم السريع" تعلن تمديد الهدنة في السودان 72 ساعة إضافية

أعلنت قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً عسكرية منذ منتصف أبريل الماضي، مع الجيش، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان، لمدة 72 ساعة إضافية.

وأفادت قوات الدعم السريع في بيان لها نشرته عبر حسابها في تويتر، بأن تمديد الهدنة الجديد، جاء بناء على وساطة أمريكية سعودية.

وقالت إن الهدف من ذلك "فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضافت: "نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به. ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والاقليمية والدولية".