العراق.. افتتاح "المركز الثقافي العربي-الكردي" لترسيخ التعايش المشترك بين المكونات

افتتح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، "المركز الثقافي العربي-الكردي" بمدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أنه يهدف إلى ترسيخ وتطوير الصلات والحياة المشتركة بين مكونات الشعب العراقي من مختلف النواحي.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد افتتح، اليوم الخميس، المركز الثقافي العربي-الكردي في مدينة السليمانية، وذلك بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من الأكاديميين والكتاب".