عيد "نوروز" يجمع شمل مكونات العراق في إقليم كردستان

في يوم 21 آذار/مارس من كل عام، تحتفل شعوب عدة حول العالم بعيد "نوروز"، والذي يعني "اليوم الجديد" في اللغتين الكردية والفارسية، ويعتبر بداية السنة الجديدة بحسب التقويمين الكردي والفارسي، ويحتفل به إلى جانب الكرد والفرس، الأذريون، والبشتون، ومجتمعات في روسيا، القوقاز، والبلقان، ودول في آسيا وغيرها.

وعيد "نوروز" مناسبة تخص الشعوب "الآرية" التي تحتفل به منذ آلاف السنين، وتتشابه مظاهر الاحتفال في هذه المناسبة إلى حد كبير، لا سيما شعلة النار التي تعد رمزًا رئيسًا لها، فضلًا عن الأزياء التي تمتاز بالألوان المبهجة، والتي ترمز بدورها إلى بداية فصل الربيع، إلى جانب الفعاليات الشعبية والفلكلورية والترفيهية التي تتباين من منطقة لأخرى، ولكن تجمعها البهجة والسرور.

ولكون عيد "نوروز" مناسبة قومية وليست دينية، فإن قوميات وأديانًا وشعوبًا مختلفة تحتفل به في العديد من المناطق والأقاليم، كما أنه عطلة رسمية في عدة دول، مثل إيران والعراق "إقليم كردستان"، وبعض دول آسيا الوسطى، وغيرها.