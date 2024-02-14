إدانة مراهقات صوّرن اعتداء على فتاة ونشرنه عبر الإنترنت

دانت محكمة فرنسية خمس مراهقات؛ لضلوعهنّ في اعتداء عنيف على فتاة مراهقة نشرن وقائعه على وسائل التواصل الاجتماعي، في كانون الثاني/يناير.

واتُّهمت الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 15 و16 عاما، بالعنف الجماعي والتهديد بالقتل وتصوير وتوزيع صور إباحية لقصّر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووجدت المحكمة، في وقت متقدّم الثلاثاء، أن المدانات الخمس في مدينة "لو هافر" الساحلية الشمالية عمدن إلى بث الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرن الضحية عارية جزئياً.

ودانت محكمة لو هافر جميع المراهقات الخمس، في جلسة استماع مغلقة استمرت قرابة 10 ساعات.

"أعربن عن أسفهن"

وقالت إليسا أوستيت، محامية إحدى المتهمات، إن "الطبيعة الجماعية للهجوم جعلت العنف أكثر تطرفا، وشكّلت قوة الدفع وراء الهجوم".

وأشارت إلى أن الفتيات الخمس "أعربن عن أسفهنّ الصادق"، قائلة إنه لن يكون هناك أي استئناف.

ومن المقرر النطق بالحكم إثر جلسات استماع ستُعقد في أيلول/سبتمبر.