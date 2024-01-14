اعتداء مروع على طفل سوري في تركيا يعمق معاناة اللاجئين (فيديو)

أحدث اعتداء مروع تعرض له طفل سوري (14 عاماً) على يد بعض الأتراك في مدينة غازي عنتاب، أصداء واسعة وردود فعل منددة، جعلت الحادثة تتخذ أبعاداً قضائية وسياسية.

وقررت عائلة الطفل أحمد زينب اتباع مسار قانوني ضد المشتبه بهم في تنفيذ الاعتداء، بينما يرقد الضحية في المستشفى تحت المراقبة لمتابعة إصاباته البليغة.

وتعرض أحمد للخطف ثم لاعتداء وحشي من قبل شبان أتراك ألقوه على قارعة الطريق بعد أن ظنوا أنه فارق الحياة نتيجة ضربهم له بأدوات معدنية وتعذيبه بشكل بشع.

وبدأت الواقعة بشجار داخل المدرسة بين أحمد وزميل له خلال لعب كرة القدم، قبل أن يستنجد الطفل التركي وشقيقته بأقاربهما، ويقوموا بخطف الطفل والاعتداء عليه.