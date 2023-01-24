السعودية.. امرأة تنجب 5 توائم

فيما قرر الفريق الطبي إجراء العملية في الشهر السادس.

وصرح تجمع الرياض الصحي الثاني أن الأم والأطفال بصحة جيدة، ولم تحدث أي مضاعفات أثناء وبعد الولادة، كما إن أوزان الأطفال تراوحت من 1000 غرام إلى 1300 غرام.

وأضاف أن الأطفال موجودون في قسم العناية المركزة حديثي الولادة لمساعدتهم على التنفس؛ إذ كانوا بعد الولادة يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن، وتجري متابعتهم من قِبل الفريق الطبي.