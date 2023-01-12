لحظات مؤثرة لوالدي التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية فصلهما (فيديو)

وثقت عدة فيديوهات تداولت على موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس، لحظات مؤثرة لوالدي التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" بعد خروجهما من غرفة العمليات بمستشفى سعودي، عقب نجاح عملية فصلهما التي استمرت لأكثر من 11 ساعة.

وكان فريق طبي سعودي بدأ اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.