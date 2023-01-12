لحظات مؤثرة لوالدي التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية فصلهما (فيديو)
وثقت عدة فيديوهات تداولت على موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس، لحظات مؤثرة لوالدي التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" بعد خروجهما من غرفة العمليات بمستشفى سعودي، عقب نجاح عملية فصلهما التي استمرت لأكثر من 11 ساعة.
وكان فريق طبي سعودي بدأ اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.
وظهر والد الطفلين في فيديوهين منفصلين، الأول عندما شاهد الفريق الطبي من خلال شاشة عرض وهو يجري العملية، ثم يتبادلان التهاني بنجاح فصل الطفلين، ليخر الأب ساجدا، معرباً عن فرحته وشكره لله لنجاح العملية التي استمرت لأكثر من 11 ساعة.
وفي الفيديو الثاني، والذي نشره الصحفي السعودي حسين الغاوي، ظهر الأب وهو يدخل على الأطباء غرفة العمليات بعد السماح له، لشكرهم، حيث ظهر وهو يحتضن الأطباء ويقدم لهم الشكر، ثم يتوجه نحو طفليه ليتفقد حالتهما ويشاهدهما لأول مرة منفصلين.
فيما ظهرت الأم وهي تبكي بشدة، وتتحسس رأس طفليها لأول مرة، وكل وحد بجسد مستقل عن الآخر، بعد خروجهما من العملية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت في بيان اليوم الخميس، إن "الفريق الطبي المشرف على العملية يتكون من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، بمشاركة 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية".
وأوضح عبدالله الربيعة، في تصريح أن الطفلين، كانا مشتركين في الكبد والقنوات المرارية والفرعية منها، وأكثر من موضع آخر، والآن يتواجد كل طفل في سرير منفصل.