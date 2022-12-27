عائلة تتلقى هدية صادمة في عيد الميلاد

أصيبت عائلة أمريكية بالصدمة عند اكتشافها أن هدية عيد الميلاد التي أرسلتها الجدة لأحفادها من أستراليا تحتوي على جمجمة حيوان وليس الحلوى التي كانوا ينتظروها.

ولم تصدق أندريا إيستلي عينيها عندما فتح أطفالها الطرد المرسل من جدتهم، وكان من المفترض أن يشتمل على البسكويت والحلوى، ولكن بدلاً من ذلك كانت جمجمة مقززة بداخله.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، كان الأطفال الثلاثة ينتظرون بفارغ الصبر الطرد من جدتهم المقيمة في أستراليا، متوقعين بعض ألواح الشوكولاتة والحلويات المفضلة التي أعدتها لهم.