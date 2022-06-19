سلطنة عُمان.. إرجاء محاكمة الصحفي المختار الهنائي

أرجأت محكمة مسقط الابتدائية، اليوم الأحد، محاكمة الصحفي العُماني المختار الهنائي، الذي يواجه تهمة نشر أخبار أحكام قضائية متصلة بقضايا فساد، إلى الـ 26 من شهر يونيو الجاري، وفق ما أفاد صحفيون عُمانيون.

وقال الصحفي العُماني تركي البلوشي، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن المحكمة ”قررت تخصيص جلسة، الأسبوع المقبل، للمرافعة“ بشأن التهم الموجهة للهنائي.

#عُمان: عقدت اليوم الأحد بمحكمة مسقط الابتدائية أولى جلسات محاكمة الصحفي العُماني المختار الهنائي، حيث شهدت الجلسة توجيه التهم كما طرحت بعض الأسئلة من المحكمة. وحددت المحكمة ٢٦ يونيو موعداً لجلسة المرافعة في قضية الهنائي، الذي يواجه تهمة نشر أخبار أحكام قضائية متصلة بقضايا فساد. pic.twitter.com/XiItzKRkS5 — تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) June 19, 2022

بينما غرد الصحفي نصر البوسعيدي، قائلًا: ”تم تحديد الجلسة المقبلة في المحكمة بتاريخ 26-6-2022“.

وكانت محكمة مسقط الابتدائية قد عقدت، في وقت سابق اليوم، أولى جلسات محاكمة الصحفي المختار الهنائي، حيث تميزت الجلسة بتوجيه التهم، كما تم طرح بعض الأسئلة من قبل هيئة المحكمة.

وفي وقت سابق، أحال الادعاء العام العُماني شكوى ضد الصحفي الشاب إلى محكمة مسقط الابتدائية، بسبب نشره تغريدة، في الـ 9 مارس/ آذار الماضي، تتعلق بقضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العُمانية.

وذكر الهنائي في تغريدته التي حذفها لاحقًا، أن محكمة مسقط أدانت 8 متهمين في قضية اختلاس وتزوير، لافتًا إلى أن وزارة الإعلام منعت الصحف العُمانية من نشر تفاصيل الموضوع، وهو ما يعد مخالفًا ـ فيما يبدو ـ للقوانين المحلية التي تمنع نشر تفاصيل الأحكام قبل اكتسابها الصفة القطعية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، اليوم الأحد، حملة تضامن مع المختار الهنائي مع انطلاق أولى جلسات محاكمته، تحت وسم #كلنا_المختار_الهنائي.

ودون نادر المرهون، يقول: ”الصحافة، إن وافت وجدان الإنسان، وسارت بها أقلام الصدق فلا خوف على أُمةٍ تقرأ وتعي وتنقد، وتعمّر، فتعلو بأرضها وترقى بإنسانها، نسأل الله لأخي المختار الهنائي الفرج القريب؛ وكلنا ثقة بنزاهة القضاء العُماني“.

وكتب آخر، ”الثقة عالية جدًا في القضاء العُماني الشامخ بعون الله تعالى“.

يذكر أن الصحفي المختار الهنائي، من مواليد، يوليو/تموز العام 1987، وتدرج في مراحل الدراسة حتى حصل على شهادة في علوم الحاسوب وتطبيقات الإنترنت من ”كلية مجان الجامعية“ في سلطنة عُمان، وشهادة في نظم المعلومات من ”جامعة نزوى“.

وعمل في الإعلام المحلي من خلال عدد من الصحف، من أبرزها صحيفة ”أثير“ الإلكترونية التي يعمل بها، منذ العام 2016 وحتى الآن، كما عمل في السابق في ”جريدة الزمن“ التي أغلقت، العام 2016، على خلفية نشرها تقريرًا عن فساد إداري في وزارة العدل.