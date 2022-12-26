امرأة تزيف موتها وتنشر صور جثتها للتهرب من دين بسيط‎‎

ومايا غوناوان، المرأة التي أقرضت براميتا 268 دولار، كانت تعرف المرأة من مجموعة ناشطة على الإنترنت كانتا عضوتين فيها.

ويعرف "Arisan" بأنه نظام يانصيب شائع في إندونيسيا، حيث يقوم الأعضاء بدفع مبالغ صغيرة من المال كل شهر، حيث يتلقى أحد الأعضاء المبلغ بالكامل لهذا الشهر المحدد، ويعتبر نوعاً من الاستثمار.

ولم تقابل غوناوان، براميتا شخصيًا أبدًا، لكن عندما طلبت منها الأخيرة الحصول على قرض، سألت عنها بعض أعضاء المجموعة الآخرين، ولم يكن لدى أي منهم أي شيء سيئ ليقوله عنها.

وذكر الموقع أن "غوناوان وافقت في النهاية على إقراض براميتا 4.2 مليون روبية إندونيسية (268 دولار)، بشرط أن تسددها بحلول 20 نوفمبر، إلا أنها فشلت في الالتزام بالموعد النهائي، وادعت أنها واجهت مشاكل في الحصول على المال وطلبت تمديد القرض".