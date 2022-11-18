أندونيسي زيف وفاته للهروب من الدائنين.. نهض من نعشه في المستشفى

اعتقد المعزون الذين اجتمعوا حول نعش رجل أعلنت عائلته وفاته في مستشفى في أندونيسيا، أنه عاد إلى الحياة بعدما استيقظ خلال إجراء الفحص الأخير لعلاماته البيولوجية.

وفي التفاصيل، تبين أن الرجل قرر تزييف وفاته للهروب من ديون كبيرة متراكمة عليه، بالاتفاق مع عائلته.

لكن ولسوء حظه، فضح أمره أمام الملأ، إثر تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينهض من النعش بعد إعلان وفاته.

وأصبحت قضية الدائن، حديث الشارع الأندونيسي، فور تداول صوره على نطاق واسع.