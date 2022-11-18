أندونيسي زيف وفاته للهروب من الدائنين.. نهض من نعشه في المستشفى
اعتقد المعزون الذين اجتمعوا حول نعش رجل أعلنت عائلته وفاته في مستشفى في أندونيسيا، أنه عاد إلى الحياة بعدما استيقظ خلال إجراء الفحص الأخير لعلاماته البيولوجية.
وفي التفاصيل، تبين أن الرجل قرر تزييف وفاته للهروب من ديون كبيرة متراكمة عليه، بالاتفاق مع عائلته.
لكن ولسوء حظه، فضح أمره أمام الملأ، إثر تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينهض من النعش بعد إعلان وفاته.
وأصبحت قضية الدائن، حديث الشارع الأندونيسي، فور تداول صوره على نطاق واسع.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تحقيقات الشرطة الإندونيسية أظهرت أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما، استأجر الأسبوع الماضي سيارة إسعاف مع نعش، وكانت معه زوجته.
وطلبا من سائق سيارة الإسعاف، نقلهما من منزلهما الواقع في جنوب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى منزل قالا إنهما سيأخذان منه جثة قريب لهما.
وقال سائق سيارة الإسعاف للشرطة: "كان الزوجان بصحة جيدة عندما صعدا على متن المركبة، ثم طلبا مني التوقف لفترة وجيزة في منطقة استراحة على الطريق السريع، وخلال تلك الفترة قفز الرجل إلى النعش، ولذلك اعتقدت أنه توفي".
وكشفت التحقيقات، أن العائلة أعلنت وفاة هذا الرجل، ثم نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى "بوكور" العام، في أندونيسيا، ولكنه نهض خلال فحصه.
واضطر المستشفى إلى إصدار بيان ينفي فيه وفاة الرجل.
وقالت الشرطة الإندونيسية: "إن التحقيقات في هذه الحادثة أظهرت أن هذا الرجل زيف وفاته بمساعدة زوجته، ولم يدركا الفوضى التي تسببها مثل هذه الأفعال".
من جهته، قال رئيس شرطة مدينة بوكور، لوسائل إعلامية محلية، إن سائق سيارة الإسعاف أخبر الشرطة خلال التحقيقات، أنه سمع زوجة الرجل وهي تشكو من ديونه المتراكمة، وأن عددا كبيرا من الدائنين يأتون إلى منزلهم للمطالبة بأموالهم.
وأوضح أنه سيتم استجواب كل من الرجل وزوجته حالما تسمح ظروفهما بذلك، وذلك بعد التأكد تماما من سلامة صحة الزوج.
يذكر أنه بموجب القانون في إندونيسيا، فإن تضليل السلطات المتعمد، يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.