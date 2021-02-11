خالطت مسؤولين وقامت بجولات.. إصابة سفيرة فرنسا في الكويت بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية في دولة الكويت عن إصابة سفيرة أوروبية بفيروس ”كورونا“، بعد أن أكدت نتيجة اختبارها ذلك، فيما أعلنت باريس أن سفيرتها لدى الكويت مصابة بالفيروس.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن السفيرة كانت قد التقت خلال الأيام الماضية عددا من المسؤولين والشخصيات، كما قامت بجولات شملت عدة مواقع.

وأبلغت وزارة الخارجية مخالطي السفيرة بإصابتها بفيروس ”كورونا“، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في غضون ذلك، أصدرت السفارة الفرنسية في الكويت بياناً أعلنت فيه أن ”السفيرة آن كلير لوجندر قد تم إعلامها في 10 شباط/ فبراير 2021 بنتيجة فحص كوفيد-19 وإصابتها بفيروس كورونا“.

وذكرت أن ”السفيرة قامت بعزل نفسها على الفور، وتم إبلاغ جميع المخاطين لها خلال هذه الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقا للبروتوكول، كما اتخذت السفارة الفرنسية جميع التدابير الاحترازية اللازمة بوضع جميع موظفيها في عزلة، في انتظار اختبارات الفحص التي ستجرى وفقا للتوصيات الصحية“.