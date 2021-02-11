خالطت مسؤولين وقامت بجولات.. إصابة سفيرة فرنسا في الكويت بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية في دولة الكويت عن إصابة سفيرة أوروبية بفيروس ”كورونا“، بعد أن أكدت نتيجة اختبارها ذلك، فيما أعلنت باريس أن سفيرتها لدى الكويت مصابة بالفيروس.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن السفيرة كانت قد التقت خلال الأيام الماضية عددا من المسؤولين والشخصيات، كما قامت بجولات شملت عدة مواقع.
وأبلغت وزارة الخارجية مخالطي السفيرة بإصابتها بفيروس ”كورونا“، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في غضون ذلك، أصدرت السفارة الفرنسية في الكويت بياناً أعلنت فيه أن ”السفيرة آن كلير لوجندر قد تم إعلامها في 10 شباط/ فبراير 2021 بنتيجة فحص كوفيد-19 وإصابتها بفيروس كورونا“.
وذكرت أن ”السفيرة قامت بعزل نفسها على الفور، وتم إبلاغ جميع المخاطين لها خلال هذه الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقا للبروتوكول، كما اتخذت السفارة الفرنسية جميع التدابير الاحترازية اللازمة بوضع جميع موظفيها في عزلة، في انتظار اختبارات الفحص التي ستجرى وفقا للتوصيات الصحية“.
عين وزير الإعلام السعودي، ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، الأكاديمية إسراء عسيري، في منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب القيادي في قطاع الإعلام الكبير في البلاد.
وتعمل هيئة المرئي والمسموع على تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، بجانب منح تراخيص البث والعمل في قطاعات دور العرض والتشغيل، والإذاعات الرقمية والبث الفضائي، والبث الرقمي والكابل والأرضي، إضافة للراديو والسينما والفيديو، وخدمات التلفزة الذكية، وألعاب الفيديو.
وشغلت عسيري قبل تسلمها منصبها الجديد، رئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف.
وتحمل عسيري شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ”ماكين“ للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عاما في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال.
وعملت سابقا في عدة مناصب في جهات مختلفة، إذ تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة ”وندروومان“ التقنية ومعهد ”ماكين“ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عددا من الشركات، من أهمها شركة ”اي تري“ للحلول الرقمية.
كما مثلت عسيري المملكة في عدد من اللجان منها: تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.
وتنضم عسيري لعدد كبير من السعوديات اللاتي جرى تعيينهن في مناصب قيادية في السنوات القليلة الماضية ضمن توجه حكومي لتمكين النساء.
وبجانب شبكة من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات الحكومية، تدير شركات وأفراد سعوديون قطاعا إعلاميا خاصا يضم بدوره شبكة أوسع من القنوات الفضائية والصحف، وبينها مجموعتا ”إم بي سي“ و ”روتانا“.