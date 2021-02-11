الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان وافدين بـ"السرقة وخيانة الأمانة"

تقدم شيخان من الأسرة الحاكمة في الكويت، ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة ”السرقة وخيانة الأمانة“.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، تضمن البلاغ الأول المقدم ضد الوافد السوري، اتهامه ”بسرقة ملف جمعية عمومية من نادي الكويت للسيارات بعد تسلله إلى النادي عن طريق تسوره (تسلق السور) وكسر شباك ودرج غرفة خاصة بالملفات“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن ”القضية أحيلت إلى المباحث والأدلة الجنائية للتحري وتعميم بيانات المتهم التي أدلى بها الشيخ الشاكي، ورفع البصمات من المكان“.

وأشار المصدر الأمني إلى البلاغ الثاني ضد الوافد المصري الذي اتهمه شيخ آخر بـ“خيانة الأمانة، وإبرام عقود مع مستثمرين من دون علمه“.

وأوضح المصدر أن ”الشيخ تقدم ببلاغ ضد المصري الذي يعمل لديه بأحد المكاتب، بعد تدقيق المكتب بالملفات واكتشاف عقود وتحصيلات مالية تم إبرامها من دون الرجوع للمكتب“.

وتم تسجيل قضية بهذا البلاغ وأحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة العاصمة للتحري في ملابساتها.