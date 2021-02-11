نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يت...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان وافدين بـ"السرقة وخيانة الأمانة"

تقدم شيخان من الأسرة الحاكمة في الكويت، ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة "السرقة وخيانة الأمانة". وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، تضمن

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تقدم شيخان من الأسرة الحاكمة في الكويت، ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة ”السرقة وخيانة الأمانة“.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، تضمن البلاغ الأول المقدم ضد الوافد السوري، اتهامه ”بسرقة ملف جمعية عمومية من نادي الكويت للسيارات بعد تسلله إلى النادي عن طريق تسوره (تسلق السور) وكسر شباك ودرج غرفة خاصة بالملفات“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن ”القضية أحيلت إلى المباحث والأدلة الجنائية للتحري وتعميم بيانات المتهم التي أدلى بها الشيخ الشاكي، ورفع البصمات من المكان“.

وأشار المصدر الأمني إلى البلاغ الثاني ضد الوافد المصري الذي اتهمه شيخ آخر بـ“خيانة الأمانة، وإبرام عقود مع مستثمرين من دون علمه“.

وأوضح المصدر أن ”الشيخ تقدم ببلاغ ضد المصري الذي يعمل لديه بأحد المكاتب، بعد تدقيق المكتب بالملفات واكتشاف عقود وتحصيلات مالية تم إبرامها من دون الرجوع للمكتب“.

وتم تسجيل قضية بهذا البلاغ وأحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة العاصمة للتحري في ملابساتها.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يت...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

مسلح يقتل شخصاً ويصيب آخرين في هجوم على عيادة بمينيسوتا الأمريكية (صور وفيديو)

+A -A
المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن مسلحا مسنا أطلق النار على شخص فقتله وأصاب أربعة آخرين داخل عيادة طبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الثلاثاء.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به الذي يعتقد أنه مريض سابق ساخط في مكان الحادث.

PHOTO: Police investigate a shooting in which at least five people were shot at a Allina Health clinic in Buffalo, Minn., Feb. 9, 2021.

ووصفت السلطات جريجوري بول أولريش (67 عاما) بأنه معروف لدى سلطات إنفاذ القانون وقد تم احتجازه بعد وقت قصير من إطلاق النار في ”ألينا هيلث كلينك“ في ”بوفالو“ بولاية مينيسوتا على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال غربي مينيابوليس.

PHOTO: Law enforcement personnel and first responders gather outside of the Allina Health clinic, Feb. 9, 2021, in Buffalo, Minn.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا رافق إطلاق النار، لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير.

وقالت صحيفة ”مينيابوليس ستار تريبيون“ إن قنبلة انفجرت في العيادة بعد حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار.

وقال بات بودك رئيس شرطة بوفالو للصحفيين إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، وهو من سكان ”بوفالو“ منذ فترة طويلة، تصرف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد المنشأة أو العاملين بها.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play