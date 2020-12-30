أبوظبي تعتمد "الدراسة عن بعد" في أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

اعتمدت إمارة أبو ظبي نظام الدراسة ”عن بعد“ في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي على ”تويتر“ اليوم الأربعاء.
وقال المكتب إن هذا القرار اعتمد من قبل لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وأنه يأتي ”حرصا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين“.
اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين. pic.twitter.com/2KWjHG1hDR
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 30, 2020