أبوظبي تعتمد "الدراسة عن بعد" في أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

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اعتمدت إمارة أبو ظبي نظام الدراسة "عن بعد" في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما أفاد مكتب