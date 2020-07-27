2.78 مليار درهم قروض عقارية وإعفاءات لمواطنين في أبو ظبي

أمر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بصرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2,78 مليار درهم لـ1976 مواطنا في إمارة #أبوظبي.

وجاء في سلسلة تغريدات لمكتب أبو ظبي الإعلامي على تويتر، أن الدفعة الثانية لعام 2020 من القروض السكنية تشمل 1500 مواطن، وأول دفعة لإعفاء المتقاعدين تشمل 476 مواطنا.

وجاء الاعتماد بالتزامن مع عيد الأضحى، انطلاقا من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، بحسب مكتب أبو ظبي الإعلامي.

كما جاءت حزمة المنافع السكنية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ”غدا 21“ لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين.