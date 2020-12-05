عملت لـ40 عاما وتمنت الاستمرار.. إحالة الأكاديمية السعودية البارزة سامية العمودي إلى التقاعد

أحالت جامعة الملك عبدالعزيز الحكومية العريقة في السعودية، الأكاديمية البارزة في كلية الطب، سامية العمودي، إلى التقاعد، على الرغم من رغبة أشجع امرأة في السعودية في بدء عقد خامس من العمل بعد أربعة عقود مميزة.

وتحظى أستاذة الطب المعروفة في المملكة، بمكانة لافتة في بلادها وحتى خارجها منذ أن منحتها الولايات المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات، جائزة أشجع امرأة على مستوى العالم، حيث خاضت عام 2006 صراعاً مع مرض سرطان الثدي، انتصرت فيه، وألهمها لتكون بدورها شخصية ملهمة في نشر التوعية حول ذلك المرض بين نساء بلدها وخارجه.

لكن، بعد نحو أربعة عقود من العمل في الجامعة والمستشفيات والمراكز الطبية، ونشر الأبحاث والظهور الدائم في وسائل الإعلام وقيادة حملات التوعية حول مرض سرطان الثدي، وصلت رحلة استشارية أمراض النساء والتوليد، هذا العام إلى نهايتها في الجامعة والتدريس الأكاديمي.

ونظمت جامعة الملك عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، حفل تكريم للعمودي، وللمتقاعدين الآخرين من الجامعة، ألقت خلاله العمودي كلمة المتقاعدين في مشهد مؤثر أعاد للأذهان ذكريات العام 1981، عندما تخرجت أول دفعة طب بشري من الجامعة، وبين الخريجات العمودي التي ألقت كلمة باسمهن آنذاك.

وأشارت العمودي التي شغلت سابقاً منصب وكيلة كلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة، إلى تلك المفارقة في وداع مؤثر للعمل الأكاديمي الحكومي، عندما نشرت عبر تويتر صورة ليوم تخرجها من الجامعة تعود للعام 1981، بجانب صورة لها في حفل التكريم الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي.

وكتبت العمودي في تعليق على ذلك الموقف ”تخرجنا أول دفعة طب عام 1981 وألقيت يومها كلمة الخريجات ويشاء الله أن تكون الصورة الثانية يوم أمس (الثلاثاء) في حفل تكريم المتقاعدين 2020 وتشرفت بإلقاء كلمة المتقاعدين.. الفارق 40 عاماً أغلقنا فيها فصلا في حياتنا وبدأنا الثاني“.

تخرجنا أول دفعة طب عام ١٩٨١ وألقيت يومها كلمة الخريجات ويشاء الله أن تكون الصورة الثانية يوم أمس في حفل تكريم المتقاعدين ٢٠٢٠ وتشرفت بإلقاء كلمة المتقاعدين الفارق ٤٠ عاماً أغلقنا فيها فصل في حياتنا وبدأنا الثاني @kauweb @Faculty_Med_KAU @kau_media pic.twitter.com/2mevm275oc — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) December 2, 2020

وأثار ذلك الوداع ردود فعل واسعة في المملكة، حيث انهالت عبارات الإشادة والشكر والثناء على العمودي من مواطنيها، وبينهم نخب بارزة من الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين ومسؤولين حكوميين وأعضاء في مجلس الشورى، يحمل كل منهم بجانب طلابها وزملائها في العمل والتدريس، مكانة لتلك الطبيبة الشجاعة.

ولم تقتصر عبارات الوداع والشكر على السعوديين، فقد ضمت قائمة الردود على صورها وتغريدتها المؤثرة، نخبا من خارج المملكة، حضرت بينهم الكاتبة والأكاديمية الكويتية المعروفة دلع المفتي، التي تحسرت على مغادرة العمودي للعمل الجامعي.

وكان رد المفتي التي تعد من أبرز محاربات سرطان الثدي في بلادها والعالم العربي، مناسبة للعمودي كي تبدي عدم رضاها عن أنظمة العمل التي تجبر المؤسسات على إحالة الموظفين للتقاعد حتى لو كانوا يرغبون بمواصلة العمل ويمتلكون القدرة على ذلك.

وقالت العمودي، وهي مستشارة سابقة لمنظمة الصحة العالمية، في تعليق على قرار التقاعد ”لو علي أستمر إلى أن أموت على ثرى جامعتي وبين طلبتي لكنها الأنظمة وعلى كل أعمالي مستمرة وربما أكثر بإذن الله“.

لو علي أستمر إلى أن أموت على ثرى جامعتي وبين طلبتي لكنها الأنظمة وعلى كل أعمالي مستمرة وربما أكثر بإذن الله 🙏😘@dalaaalmoufti https://t.co/h3aUxTznyM — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) December 2, 2020

وستواصل المدير التنفيذي لمركز ”الشيخ محمد حسين العمودي“ للتميز في رعاية سرطان الثدي، كثيراً من المهام بالفعل، لا بل قد يوفر لها عدم الارتباط بالتدريس الجامعي مزيداً من الوقت لإنجاز مؤلفات طبية واجتماعية جديدة بجانب مؤلفاتها السابقة، وبدء حملات توعية ونشاطات طبية وتثقيفية جديدة، تقول هي على الدوام إن نساء بلدها يحتجنها.

وقد دفع نشاط العمودي الاجتماعي اللافت في السنوات الماضية، وزارة الخارجية الأمريكية لمنحها جائزة أشجع امرأة في العالم عام 2007، وأصبحت عضواً في اللجنة التنفيذية للمبادرة العالمية في صحة الثدي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمشرفة على الكرسي العلمي لأبحاث سرطان الثدي بجامعة الملك عبد العزيز.

وبجانب كتابها المعروف ”الناجيات من سرطان الثدي في السعودية“، للعمودي التي تشغل عضوية عدة جمعيات ومنظمات تكافح مرض سرطان الثدي، مؤلفات في مجال النساء والتوليد وفي سرطان الثدي.

وتقول العمودي في وصف رحلة العمل الطويلة التي خاضتها ”كانت البدايات صعبة، حفرنا الصخر وعبدنا الطريق وندعو الله أن نكون قد كتبنا سطراً في تاريخ هذه الكلية وتركنا بصمة على جدرانها تكون شاهدة على عشقنا لهذا الصرح والآن نسلم الراية لأبنائنا وبناتنا من الأجيال التي بعدنا“.