السعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تعلق على ”توظيف الأقارب“

علّقت جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية، اليوم الإثنين، على اتهامات بالتورط في قضية توظيف الأقارب، وجهها لها مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد تداول وثائق تضم أسماء عدد كبير من الموظفين في الجامعة ينتمون لعدد من العائلات.

وقالت الجامعة، في بيان لها ”اشتملت القوائم المنشورة على أسماء أشخاص انتهت علاقتهم بالجامعة؛ إما بالتقاعد أو بالوفاة أو الانتقال منها أو إليها، وخدم هؤلاء الجامعة وأسهموا في أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع منذ تأسيسها، ومن غير اللائق وصفهم بأنهم مظهرٌ من مظاهر الفساد“.

وأضافت أنه ”لم يفرق المتداولون لهذه القائمة، بين تأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة ومكافحة الفساد، وبسبب عدم التفريق لم يسلكوا الطرق الصحيحة التي وضعتها الدولة لمحاربة الفساد والقضاء عليه عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي لها قنوات خاصة للتواصل معها وتسجيل البلاغات، أما شبكات التواصل الاجتماعي فليست الطريق الصحيح لمعالجة أي واقعة تتم خارج النظام“.

وأوضحت أن ”جامعة الملك عبدالعزيز تدرك أن لدى المواطن السعودي درجة عالية من الوعي تجعله يستوعب التركيبة السكانية لمناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث إن تكرار أسماء بعض الأسر لا يدل على قرب العلاقة بين أفرادها؛ لتشابه الأسماء وتكرارها، والجامعة على ثقة كبيرة بأن أفراد المجتمع على قناعة تامة بأن نشر مثل هذا النوع من القوائم ليس إلاّ محاولة بائسة لبث الفتنة والعمل على شق لُحمة المجتمع من خلال الإساءة التي حملت عنصرية وكراهية تتنافى مع تعاليم الدين والروابط الوطنية“.

وأكدت أن ”تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير علمية وإدارية حددها نظام التعليم العالي، تبدأ بالأقسام العلمية مرورا بمجالس الكليات ثم المجلس العلمي، وكذلك الحال بالنسبة للتعيين على الوظائف الإدارية الذي يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية سابقا، أو عن طريق المسابقات الوظيفية التي تكون متاحة للجميع ممّن تنطبق عليه الشروط، وكل ذلك يتم تحت عين رقابة الجهات المختصة، وتتسم بالشفافية الكاملة“.

وأنهت الجامعة بيانها بالقول: إن ”عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين عملوا في الجامعة وفروعها المنتشرة في محافظات المملكة منذ إنشائها قبل أكثر من 50 عاما، بينما يبلغ عدد منتسبي الجامعة 19 ألف موظف وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية من أكاديمية وتعليمية وإدارية وصحية وفنية“.

وواجهت الجامعة في 2017 اتهامات مماثلة في خضم اتهامات أوسع شملت العديد من الجهات الحكومية فيما عرف حينها بتوظيف الأقارب الذي وصلت التحقيقات فيه وقتها إلى وزير الخدمة المدنية حينها خالد العرج، وجرى إعفاؤه من منصبه بعدها وإخضاعه للتحقيق.

وكثفت الرياض من إجراءات مكافحة الفساد في السنوات الثلاث الماضية، وشملت حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال واسترداد مبالغ بمليارات الريالات.