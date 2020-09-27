السعودية: تصريح العمرة دون مقابل خلال فترة كورونا.. وهذه الأعمار المسموح بها

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، محمد بنتن، وضع ”خطة تنفيذية دقيقة“ لتمكين المواطنين والمقيمين من أداء مناسك العمرة، تعتمد على التقنية.

وشدد ”بنتن“ في تصريح بثته القناة الإخبارية السعودية الأحد، أنه ”لن يتم السماح لأحد بأداء العمرة إلا بعد التسجيل على تطبيق (اعتمرنا)، للتأكد من خلوه من فيروس كورونا“.

وأضاف أن ”على الشخص المسجل تحديد اليوم الذي يرغب فيه أداء العمرة“، مشيرا إلى أن ”الأعداد محدودة في المرحلة الأولى بواقع 6 آلاف شخص يوميا، ويتم أداؤها في فترة محدودة“.

وأشار إلى أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وسيتم منح تصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

وقال ”بنتن“: نساعد المعتمر في اختيار الفنادق المهيئة وسنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقاً“.