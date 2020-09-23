تعرف على طريقة التسجيل لأداء العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، طريقة التسجيل لأداء مناسك العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بعدما قررت البلاد رفع الحظر المفروض بدءاً من 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت الوزارة إن تطبيق ”اعتمرنا“ الذي يتوجب التسجيل من خلاله أولاً، سيكون متاحاً للتحميل عبر الهواتف النقالة الذكية بدءً من 27 سبتمبر/أيلول الجاري، عبر نظامي التشغيل “ Android “ و “ iOS ”.

وسيتوجب بعد تحميل التطبيق، تسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح، مع ملاحظة أنه لابد من التسجيل في تطبيق ”توكلنا“ لإثبات خلو المتقدم من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتتضمن الخطوة التالية، الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستُعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية.

ويتوجب بعدها ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين ”مواقف السيارات“، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وبإمكان ضيوف الحرم المكي، المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وتقول الوزارة، إن تطبيق ”اعتمرنا“ الجديد، يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لمعتمر والزائر بحسب المواعيد المتوافرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات، ونقاط التجمع، ومراكز الخدمات.

ووفق قرار وزارة الداخلية، تقصر الموافقة على العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، على مواطني المملكة والمقيمين فيها بدءاً من 4 أكتوبر المقبل، قبل ان يتم السماح باستقبال المعتمرين والزوار من خارج المملكة مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.