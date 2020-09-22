السعودية: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يحافظ على عدم الانتشار

قالت السعودية إن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يحافظ على عدم الانتشار ومواصلة الجهود الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأضاف البيان، أنه ينبغي لأي اتفاق ”معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا“.

كما تطرقت جلسة رئاسة الوزراء، إلى البيان الصادر عن المجموعة الوزارية بشأن اليمن، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، وما أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الميليشيا الحوثية على مأرب، مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتطرق المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.