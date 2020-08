السعودية.. القبص على سائق تباهى بتدخين الشيشة أثناء القيادة (فيديو)

View this post on Instagram

شرطة المرور في السعودية تعلن توقيف قائد مركبة أثار غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو يدخن الشيشة خلال قيادته للسيارة في حادثة غريبة ونادرة. وبدأت القصة عندما انتشر مقطع فيديو لشخص يقول مغردون سعوديون إنه يمني الجنسية، وظهر فيه ممسكاً بالشيشة بيده اليسار، ويدخن منها، بينما يقوم بقيادة سيارة ليلاً في الوقت نفسه. . #إرم_نيوز #شرطة_المرور #السعودية #فيديو #شيشة #تدخين #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia