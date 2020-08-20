السعودية.. ضبط أول جريمة تستر تجاري بعد إقرار النظام الجديد

كشفت السعودية عن جريمة تستر تجاري جديدة تورط فيها مواطنون سعوديون ومقيمون سودانيون، كلفت اقتصاد المملكة نصف مليار ريال (أكثر من 133 مليون دولار)، وتعد الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها رسمياً بعد إقرار المملكة لنظام جديد لمكافحة التستر التجاري.

وقال شرطة منطقة الرياض، في بيان لها، مساء الأربعاء، إنها ”أطاحت بتنظيم عصابي مكون من 5 سودانيين و3 سعوديين، بعد أن امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية“.

وأوضح البيان أن ”أفراد العصابة، تمكنوا من تحول مبلغ 500 مليون ريال خلال العام الجاري 2020، حيث قام السعوديون الثلاثة بالتستر على شركائهم السودانيين الخمسة، من خلال تمكينهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية“.

كما ضبطت الشرطة بحوزة أفراد العصابة، مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت المليوني ريال، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، نظاماً جديداً لمكافحة التستر التجاري في البلاد الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.

والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.

وتقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى بينها السجن والغرامة، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن قضايا تستر تجاري.