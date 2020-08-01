تعطل منصة إلكترونية لجمع التبرعات بسبب الإقبال الكبير في السعودية

تعطلت منصة إلكترونية مخصصة لجمع التبرعات المالية في السعودية، بعدما زاد عدد المتبرعين فيها عن طاقتها الاستيعابية في الأيام القليلة الماضية التي شهدت إقبالا كبيرا من السكان على مساعدة المحتاجين.

وتعذر على الراغبين في التبرع بمبالغ مالية عبر منصة ”جود الإسكان“ الخيرية التي تجمع التبرعات لتوفير منازل مجانية مؤجرة أو مملوكة بالكامل للفئات الأشد فقرا بين الأسر السعودية، دخول المنصة في اليومين الماضيين.

ويشكل يوم عرفة الذي يسبق عيد الأضحى، ويوم العيد، ذروة الإقبال على التبرعات التي تنشط في الأيام العشرة التي تسبق العيد.

وقال القائمون على المنصة، إن الإقبال الكبير على التبرعات تسبب بتعطل الموقع الإلكتروني نتيجة الضغط الكبير، قبل أن يتم حل المشكلة التقنية بتوسيع نطاق المنصة، والذي يسمح بدخول عدد أكبر من الأشخاص إلى موقع المنصة لإتمام عمليات التبرع.

جودكم الوافر والكبير يُشكل ضغطاً على المنصّة، لكم الأجر والمثوبة. دقائق جاري توسيع النطاق! pic.twitter.com/4iVXCkURdi — منصة جود الإسكان (@joodeskan) July 30, 2020

وأسهمت التبرعات السخية في الأيام العشر الماضية في توفير منازل لـ 169 أسرة تضم 815 فردا، فيما تفوق قيمة بعض المنازل 250 ألف ريال (نحو 66 ألف دولار).

في العشر المباركة..

169 أسرة و 815 فرد استفادوا من جودكم يقولون:

نحن بخير وكل عام وأنتم بخير.#جود_مبرور pic.twitter.com/Mct0XUAT1L — منصة جود الإسكان (@joodeskan) July 31, 2020

ولجأ القائمون على المشروع الخيري في الأيام الماضية، إلى موقع تويتر الذي يجمع ملايين السعوديين ومن مختلف شرائح المجتمع، وعرضوا عددا من الحالات لأسر تعيلها امرأة فقط أو رجل عاجز، لتجد تلك الحالات تعاطفا وتبرعا سخيا.

شكراً لجودكم.. فرحة العيد مع #عيدية_جود لهذه الأسرة ليست كأي فرحة! أدام الله أفراحكم وبارك لكم في أموالكم وأعمالكم.@fayez_malki #جود_مبرور pic.twitter.com/GqygZSwkVd — منصة جود الإسكان (@joodeskan) August 1, 2020

وأطلقت السعودية برنامج ”جود الإسكان“ منتصف العام الماضي لتوفير منازل مجانية للشرائح المجتمعية الأشد حاجة، في خطوة تستهدف تنظيم العمل الخيري في البلاد. وأجاز مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، دفع الزكاة للمنصة.

وجمع البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 344 مليون ريال، ووفر مساكن لأكثر من 16 ألف شخص بحسب بيانات رسمية نشرها القائمون على ”جود الإسكان“.

ويتكفل برنامج ”جود الإسكان“ بسداد الإيجار لـ ”الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية“.

كما يوفر البرنامج منازل مجانية للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويقول القائمون على البرنامج الخيري إنه يتم التحقق من الاحتياج ميدانيا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج عبر زيارات ميدانية، والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة برنامج ”جود الإسكان“ بعد عملية تحقق إلكترونية تشارك فيها عدة جهات حكومية.